«Коли ракетами зможемо потопити флот РФ». Радник голови МВС України сказав, коли починати переговори з Путіним

Вести переговори з Росією є сенс, коли в України буде достатньо ракет, щоб потопити їхній флот. Але навіть у цьому випадку обіцянки Кремля нічого не варті, вважає радник голови МВС України Віктор Андрусів. Він також зазначив, що РФ буде тягнути війну в Україні до зими, при цьому роль Білорусі – відтягнути увагу ЗСУ від Донбасу. Про це і не тільки радник міністра розповів в інтерв'ю для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Про зерно та перемовини з РФ

Однією з тем, що обговорює весь світ – є продовольча криза, яка може спіткати світ через війну в Україні та блокування Росією Чорного моря і шляхів постачання зерна через українські порти. Туреччина намагається виступати посередником у цьому питанні й налагодити перемовний процес щодо «зернового питання».

В контексті зерна з ними можна вести переговори тільки тоді, коли у нас буде достатньо ракет, щоб потопити потенційно весь їхній флот, який буде перешкоджати вивезенню зерна

– Я ввожу таке поняття, яке називається «забезпечені переговори». Що це таке? Це переговори, в яких, скажімо, якщо одна сторона не дотримується, є можливість забезпечити виконання домовленостей іншим чином. З росіянами вести треба тільки такі перемовини. От, наприклад, в контексті зерна з ними можна вести переговори тільки тоді, коли у нас буде достатньо ракет, щоб потопити потенційно весь їхній флот, який буде перешкоджати вивезенню зерна.

От якщо в нас є ці ракети, тоді можна звісно з ними вести перемовини, тому що ми тоді знаємо, що, якщо вони порушать домовленості, – відповідно ми вдамося до інших заходів, скажімо так, виконання цих домовленостей. Поки цього не зроблено, я вважаю, що ніяких домовленостей з ними досягнути в принципі неможливо.



Вони вже і так на весь світ довели, що вони не виконують і не спроможні виконати жодні свої зобов’язання. Вони можуть змінити будь-яку домовленість в будь-який день, в будь-яку годину. І таким чином, ну як колись було сказано, що домовленості з Росією не варті й паперу, на якому вони написані.

Радник голови МВС певен, що охочих ризикнути вантажити зерно при незмінюваних морських шляхах, не буде.

– Ну, по-перше, тому що це фізично неможливо, оскільки плаває дуже багато мін. Корабель, швидше за все, просто підірветься на міні. В іншому випадку, ситуація буде така, що насправді росіяни можуть потопити корабель і сказати, що ми ж оголосили, що це зона, де не можна здійснювати жодних торгових й інших кроків.



Андрусів не виключає, що Росія може скористатися ситуацією у військових цілях, висадивши, приміром, свій десант на українському узбережжі.

Нагадаю, що росіяни напали на Україну, за два дні до цього оголошуючи на весь світ, що в них не має намірів нападати

– Власне, це для нас і є одним з найбільших викликів. Ніхто не може нам гарантувати, що цього не станеться. І цього не може гарантувати Росія. Це можуть гарантувати тільки ракети дальнього радіуса дії, які дозволять нам потопити їхні кораблі у випадку, якщо вони вирішать дійсно здійснити цей десант. Я просто ще раз нагадаю, що росіяни напали на Україну, за два дні до цього оголошуючи на весь світ, що в них не має намірів нападати.

За словами Андрусіва, попри дані щодо розвантаження в портах Туреччини «краденого» в України зерна, без посередництва цієї країни вести перемовини з РФ по цих питаннях неможливо.



– У Чорному морі неможливо вести переговори без Туреччини. Це треба зрозуміти. Я не думаю, що є інші настільки сильні регіональні країни, з якими б росіяни були готові вести переговори хоча б на рівні. Тому насправді тут присутність Туреччини – вона є неминучою. Щодо інших речей, то це викликає багато питань, але вже була заява їхнього міністра закордонних справ про те, що всі випадки того, чи зерно було якесь «вкрадене» у нас і турки ним користувались, – що ці всі випадки будуть розслідувати, і що Туреччина не буде таких дій підтримувати.

Про демілітаризацію акваторії Чорного моря

Андрусів зазначив, що зараз ЗСУ намагаються «демілітаризувати» акваторію Чорного моря.

Контроль над Зміїним росіянам дає можливість контролювати акваторію Чорного моря. Як тільки вони втратять Зміїний, то контролю за Чорним морем в них вже не буде

– Зараз іде боротьба за демілітаризацію акваторії Чорного моря. Тобто, власне це через звільнення Зміїного (острів поблизу Одеського узбережжя – ред.) і наших колишніх платформ (захоплені Росією під час окупації Криму – ред. ) від російських військових. Тобто, як тільки це відбудеться, можна говорити, що деякою мірою ми демілітаризували Чорне море, оскільки і Зміїний, і ці платформи, вони використовували саме для розміщення засобів ППО та радіоелектронної боротьби проти України. І контроль над Зміїним насправді росіянам дає можливість контролювати взагалі акваторію Чорного моря. Як тільки вони втратять Зміїний і… ну власне платформи вони вже втратили, то контролю за Чорним морем в них вже не буде.

Радник голови МВС вважає, що Україна не може зараз «відбити» острів Зміїний, а «може його тільки демілітаризувати».

Про російське озброєння та запаси армії РФ

Андрусів каже, що Росія поповнює свої військові запаси шляхом розконсервації зброї часів Радянського Союзу.

Надсучасне озброєння росіяни застосували впродовж 4 місяців і фактично майже половину цього озброєння вони втратили

– У росіян дуже багато старої техніки, радянської. Ну, власне, чим займався Радянський Союз? Без кінця виробляв озброєння – чому він в підсумку і розвалився. Але цього озброєння надзвичайно багато, в тому числі ще запасів з Другої світової війни. Це тисячі, сотні тисяч одиниць різних озброєнь. Воно надзвичайно старе, надзвичайно неефективне, але будь-яка зброя є в першу чергу зброєю. Тому сучасне озброєння, саме надсучасне озброєння росіяни застосували впродовж цих 4-х місяців і фактично майже половину цього сучасного свого озброєння вони втратили.

Вони (росіяни) запаси через розконсервацію зараз поповнюють дуже старими танками, відсталими

– Вони ці запаси через розконсервацію зараз поповнюють дуже старими танками, немодернізованими, відсталими. Ці танки мають слабку скорострільність. Так само «Гради» старі, які мають, скажімо так, малий радіус дії. Гаубиці старі. І вони все це зараз починають знімати зі складів зберігання, розконсервовувати для того, щоб поповнити свої втрати.



За даними Андрусіва, більшість такої техніки Росія передає мобілізованим бойовикам із угруповань «ЛДНР», які визнані владою України терористичними.

– На жаль, цього ресурсу в них дуже багато. В них ще там близько 12 000 якихось старих-старих танків. А ми на цей час знищили тільки близько півтори тисячі. Хоча сучасних танків у них було всього-на-всього 3000. Тому насправді тут ще дуже довго, скажімо так, нам треба воювати, щоб вони вичерпали свої запаси.

Але треба розуміти, що їхня потужність буде падати. Тому що та кількість озброєння, яку вони зараз розконсервовують, не веде до якості. Тобто вони не отримують жодних якісних переваг.

А Україна, навпаки, отримає західні зразки, починає отримувати дуже серйозну перевагу в потужності і якості. Це займе все тривалий час, тобто можливо пів року, можливо більше. Але, якщо такий тренд продовжиться, то навесні наступного року ми будемо їх значно переважати в якості нашого озброєння.

Про допомогу волонтерів ЗСУ

За словами Андрусіва, надзвичайною зараз також є допомога волонтерів українській армії. На його думку, на лінії фронту зараз також надзвичайно потрібні засоби зв'язку.



– Армія наша нормально працює. І Міністерство оборони теж нормально працює, але ви маєте розуміти, що якщо ви, наприклад, видали солдату рацію, видали йому форму – ну, ви його як би забезпечили. Але через тиждень в бойових діях в нього вже може не бути ні рації, ні форми. І тут уже державі складніше дати йому знов цей комплект і знов йому надати рацію чи бронежилет, чи каску і тому подібне. Тому, що в нас там всім видають цей комплект один раз на якийсь тривалий час. Волонтери якраз закривають дуже-дуже багато ось таких питань.

Волонтери привозять новіші рації. Любий, хто їде на фронт, він у кожному підрозділі може бачити присутність українських волонтерів

– Рації, наприклад, видають, які є застарілими. Волонтери привозять новіші рації. Любий, хто їде на фронт, він у кожному підрозділі може бачити присутність українських волонтерів.… І звісно, ідея зібрати кошти на «Байрактар» – це потужна така ідея. Але все-таки, я вважаю, що на такий рівень волонтерам не варто виходити, тому що треба не забувати, що всі українські волонтери, вони, ще й в тому числі є платниками податків.



Треба не забувати, що ми ще й всі платники податків. Тобто ми платимо податки в державу і ми ще й тратимо свої додаткові кошти на підтримку армії. І тому тут я все-таки прерогативу таких стратегічних зразків озброєння як «Байрактари», танки, броньовані БМП і все інше, я б прерогативу все-таки залишив за державою. Тому що насправді навіть оцю суму, що ми збираємо на «Байрактари», набагато ефективніше, на мою думку, було б витратити на засоби зв’язку, які сьогодні надзвичайно потрібні на передовій лінії і власне від ефективного зв’язку зараз дуже багато там залежить.

Про роль Білорусі у війні РФ проти України

Головна роль Білорусі у війні Росії проти України – це утримувати українські війська на півночі та відволікати увагу від Донбасу, вважає Андрусів і запевняє, що реальної загрози з боку Білорусі поки немає.

Цілі всього, що робиться в Білорусі зараз – це стримувати наші війська на півночі

– Не вважаю, що Білорусь у військовому плані може допомогти Росії. Цілі всього, що робиться в Білорусі зараз – це стримувати наші війська на півночі. Тобто їхня ціль – максимально нас залякувати, щоб ми дуже серйозно ставилися до цієї загрози і відповідно утримували більше військ, більше озброєння на півночі.

Вони починають залякувати наше населення тим, що вони можуть вторгнутися

– Ми зараз не бачимо особливої там загрози, в тому, що ми бачимо: переміщення цих військ, потужність цих військ і спроможність цих військ. Жодної загрози реалістичної вони для нас не становлять. Тому вони переходять до інших дій. Вони починають залякувати наше населення тим, що вони можуть вторгнутися. І відповідно таким чином вже всі очікують, що ми ще більше військ перекинемо на північ. Завдання Білорусі тільки одне – відтягнути максимально наші війська від бойових дій на Донбасі.

Про допомогу інших країн Росії

На думку радника голови МВС, є й інші країни, крім Білорусі, які також сприяють Росії у війні проти України.

Китай та Індія мають теж зазнати санкцій за купівлю російської нафти

– Це країни, які допомагають росіянам уникати санкцій. Є ще в нас дуже велика проблема – це Китай та Індія, які купляють російську нафту. Це надзвичайно велика проблема. І її треба вирішити найближчим часом. Тобто Китай та Індія мають теж зазнати санкцій за купівлю цієї нафти, оскільки виходить так, що ті країни, які ввели санкції, самі себе зробили не конкурентоспроможними, а ті, які не ввели, – зараз користуються дешевою російською нафтою на фоні війни. Тому це підриває міжнародну торгівлю і конкуренцію. Я, вважаю, що надзвичайно важливо заблокувати можливість росіян переорієнтувати нафту і газ на інші країни.

Проти таких країн також треба вводити санкції та товарні барʼєри, вважає Андрусів.

Є Захід, який отримує ці товари з Китаю та Індії, то відповідно на Заході мають бути введені торгові бар’єри

– Тому що, якщо ви отримали російську нафту, то це означає, що доставлення товарів вам вийшло дешевше, виробництво товарів вам вийшло дешевше. А раз так, тоді значить ви повинні заплатити набагато вищі мита. І оскільки основним ринком споживання більшості цих товарів є Захід, який отримує ці товари з Китаю та Індії, то, відповідно, на Заході мають бути введені торгові бар’єри для Китаю й Індії, якщо вони продовжать скуповувати російську нафту. Я прогнозую настання великої торгової війни восени, якщо Росія… Китай і Індія продовжать це робити.

Про втягування Росією у війну країн НАТО

90% потужності росіян зараз на території України

– Станом на сьогодні це просто нереально. 90% потужності росіян зараз на території України. Де їм ще брати стільки танків, стільки батальйонно-тактичних груп, тому подібне і так далі для того, щоб конфліктувати з НАТО? У них така спроможність є?

Але, зрозумійте, навіть питання загальної мобілізації і всього іншого – це питання кількох місяців. Тобто це ж питання створення нових бойових угрупувань, концентрація їхня, розгортання їхнє. Це дуже багато роботи. Тому насправді, от якщо ми говоримо з вами про сьогоднішній день, це просто неможливо.

Не вірю в те, що вони підуть на загальну мобілізацію. Тому що росіяни надзвичайно цього бояться і Кремль це чудово знає

Кремль може вдатися зараз до залякування свого ж населення, але навряд чи підуть на загальну мобілізацію, вважає Андрусів.



– Я не вірю в те, що вони підуть на загальну мобілізацію. Тому що росіяни надзвичайно цього бояться і Кремль це чудово знає, що вони надзвичайно бояться мобілізації. Вся їхня бойова потужність майже вся перебуває зараз на території України. І тому додаткових бойових дій, на мою думку, вони не можуть вести.

Про подальші плани РФ на війну проти України

Надалі Росія має наміри домовлятися із Заходом через шантаж, впевнений Андрусів, тому буде продовжувати бойові дії в Україні до зими.

Вони (росіяни) намагаються не просто дотягнути до грудня, намагаються отримати певні військові успіхи до грудня

– У росіян дуже простий план. Вони намагаються дотягнути до грудня. Чому? Тобто вони намагаються не просто дотягнути до грудня, вони намагаються отримати певні військові успіхи до грудня. І вони переконані, що ситуація з газом і опаленням в Європі змусить всіх з ними домовлятися. Тому основна їхня ціль – це продовжувати бойові дії, аж поки Захід сам не попросить з ними вести переговори і не почне домовлятися в обхід нас. Отака власне в них є ілюзія і вони за неї тримаються. Я думаю, що це все неможливо, але станом на сьогодні – це ключова їхня ставка.