Білорусь може надати Росії озброєння і техніку для боїв в Україні – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України не виключають, що Білорусь може надати Росії своє озброєння і військову техніку для використання в бойових діях на території України.

«Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні й військовій техніці, а також дещо кращий стан й умови зберігання техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключено, що наш сусід надасть зазначене озброєння і військову техніку для російського агресора, і дану техніку в подальшому може бути переміщено на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника», – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, виявлено, що на території колишнього аеродрому «Зябровка» у Гомельській області Білорусь активно розбудовує військову інфраструктуру.

«Не виключається, що в подальшому в рамках існування так званої союзної держави Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової воєнної бази агресора поблизу нашого державного кордону», – сказав Громов.

Також, за його словами, на території Білорусі перебувають спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових кампаній, не виключено, що з метою підготовки диверсійно-розвідувальних груп.

Громов додав, що зберігається загроза використання території і повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів, і не виключене перекидання на територію України диверсійно-розвідувальних груп, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.

«До масштабного наступу, хочу підкреслити, на великій площі нашої території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника. Але на території продовжують проводитися демонстративні дії для сковування й унеможливлення перекидання наших військ на інші напрямки. Основне завдання противника – відволікання уваги ЗСУ на цьому напрямку», – сказав Громов.

Напередодні керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що на поточному етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.

22 червня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок мобілізаційних навчань у Гомельській області – на кордоні з Україною. Вони триватимуть до 1 липня.

Білоруські військові не беруть участь у війні Росії проти України, але саме з території Білорусі російські війська запускають ракети, і звідти йшов наступ на територію України.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник напередодні заявив, що Білорусь зосередила біля кордонів України близько чотирьох тисяч військових, і Росія може перекинути туди свої війська та підготувати новий наступ.