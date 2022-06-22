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Загрози для України з боку Білорусі немає – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов

На поточному етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

«На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем», – заявив Буданов.

Він зазначив, що у Білорусі, справді, спостерігається військова активність, проте вона наразі не загрожує Україні.

«У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з’являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії», – сказав Буданов.

Раніше сьогодні стало відомо, що Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок мобілізаційних навчань у Гомельській області – на кордоні з Україною. Вони триватимуть до 1 липня. Як повідомили у Міноборони Білорусі, мета навчань – перевірити готовність військових комісаріатів до виконання своїх завдань.

Білоруські військові не беруть участь у війні Росії проти України, але саме з території Білорусі російські війська запускають ракети, і звідти йшов наступ на територію України.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник напередодні заявив, що Білорусь зосередила біля кордонів України близько чотирьох тисяч військових, і Росія може перекинути туди свої війська та підготувати новий наступ.

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