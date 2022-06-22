Загрози для України з боку Білорусі немає – Буданов

На поточному етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

«На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем», – заявив Буданов.

Він зазначив, що у Білорусі, справді, спостерігається військова активність, проте вона наразі не загрожує Україні.

«У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з’являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії», – сказав Буданов.

Раніше сьогодні стало відомо, що Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок мобілізаційних навчань у Гомельській області – на кордоні з Україною. Вони триватимуть до 1 липня. Як повідомили у Міноборони Білорусі, мета навчань – перевірити готовність військових комісаріатів до виконання своїх завдань.

Білоруські військові не беруть участь у війні Росії проти України, але саме з території Білорусі російські війська запускають ракети, і звідти йшов наступ на територію України.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник напередодні заявив, що Білорусь зосередила біля кордонів України близько чотирьох тисяч військових, і Росія може перекинути туди свої війська та підготувати новий наступ.