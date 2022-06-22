Міноборони Білорусі оголосило про початок мобілізаційних навчань на кордоні з Україною

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок мобілізаційних навчань у Гомельській області – на кордоні з Україною. Вони триватимуть до 1 липня, повідомляє телеграм-канал відомства.

У міністерстві зазначили, що подібні навчання в країні проводять щороку: наприклад, 2021 року в навчальних зборах брали участь військкомати Могильовської області.

На відміну від минулих навчань цього разу мобілізованих не відправлятимуть у військові частини, а після формування команд усі військовозобов’язані будуть відправлені додому. Також повідомляється, що для створення ситуації, наближеної до реальної, в навчаннях запланована участь підрозділів спеціальних операцій.

Як повідомляють у Міноборони Білорусі, мета навчань – перевірити готовність військових комісаріатів до виконання своїх завдань.

«Під час проведення навчань відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов’язаних запасу. Під час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття», – йдеться у повідомленні. Кількість тих, кого призивають із запасу, не називається.

Наразі південний кордон Білорусі, зокрема у Гомельській області, охороняється у посиленому режимі, пише «Зеркало». Відпрацьовується комплекс заходів, спрямованих на протидію можливим загрозам. Під охорону взяті важливі об’єкти, зокрема дороги й шляхопроводи.

Білоруські військові не беруть участь у війні Росії проти України, але саме з території Білорусі російські війська запускають ракети, і звідти йшов наступ на територію України.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник напередодні заявив, що Білорусь зосередила біля кордонів України близько чотирьох тисяч військових, і Росія може перекинути туди свої війська та підготувати новий наступ.