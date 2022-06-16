У 4 прикордонних областях перевірять готовність до можливого вторгнення з Білорусі – Данілов

Ставка верховного головнокомандувача Збройних сил України обговорила можливу загрозу з напрямку Білорусі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Про це він розповів у ефірі програми «Говорить великий Львів» 16 червня.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський зібрав ставку напередодні, і зустріч стосувалася в тому числі білоруського напрямку.

«Учора на засіданні ставки обговорювалося питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього причетні, – що там відбувається, у якому стані перебуває сьогодні білоруське військо, скільки там військових РФ», – розповів він.

Читайте також: Білорусам «треба більше впливати і бути лідерами»: лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум

Секретар РНБО додав, що питання «перебуває на контролі в президента».

«Зараз відбуватиметься перевірка в чотирьох областях стану підготовки, якщо будуть повторні виклики для нашої країни (з боку Білорусі – ред.)», – сказав Данілов.

Україна має спільний кордон із Білоруссю в п’яти областях – Волинській, Рівненській, Київській, Житомирській та Чернігівській. Секретар РНБО не назвав, яких саме областей стосу

За даними Міністерства оборони станом на 10 червня, в десяти населених пунктах Білорусі перебувають російські війська.

Читайте також: Байден продовжив санкції проти влади Білорусі

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, регулярно повідомляється про загрозу ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі.