Білорус: моє єдине бажання ‒ служити в ЗСУ у складі добровольчого білоруського полку

ЛЬВІВ ‒ Більшість із тих білорусів, які з політичних мотивів покинули свою країну і проживали у Львові, з початком повномасштабної війни виїхала з міста Лева. З різних причин: страх перед війною, побоювання, що їх можуть повернути в Білорусь, заблоковані банківські картки. А ті, хто залишився, допомагають біженцям із поселенням, їжею, організовують гуманітарну допомогу для військовослужбовців Збройних сил України. Є й такі, які хочуть піти на фронт. Ось одна із історій.

Початок повномасштабної війни Росії проти України білоруса Василя (прізвище не вказуємо з огляду безпеки ‒ ред.) застав в Ірпені. Там чоловік працював на будівництві. Однак, коли російські військові вже перебували за пів кілометра від місця, де переховувалася його родина, Василю пощастило забрати рідних і виїхати з Ірпеня. Це все відбулося так швидко, що з собою нічого не взяли ‒ навіть документів.

Поїхали на Львівщину до родичів, адже мама Василя ‒ українка, тато ‒ білорус.

Наш спільний ворог ‒ Росія

«Почав відновлювати документи, бо моє єдине бажання ‒ служити в ЗСУ у добровольчому білоруському полку. Бо наш спільний ворог ‒ Росія. Я звернувся у Львові у Білоруський кризовий центр і мені підказали, як діяти, почали допомагати у питанні встановлення документів. Це складна проблема. Бо треба було б звернутись у Посольство Білорусі в Україні, отримати тимчасову посвідку, з нею поїхати у Білорусь і відновити документи. Але повертатись туди нереально. Сподіваюсь, що я таки вирішу це питання і піду служити в ЗСУ. Звісно, що в українців змінене сприйняття білорусів і це частково виправдано. Люди маю право так ставитись, бо ми знаємо, звідки був наступ на Київ, звідки стріляють ракети і злітають літаки з території Білорусі і тому таке негативне ставлення і ретельна перевірка. Але коли поясниш, хто ти, що тут давніше живеш, що ідеш служити, то люди розуміють», ‒ розповідає Василь із Білорусі, який протягом півроку розмовляє в Україні лише українською мовою.

Невідома доля білорусів в Маріуполі

На «гарячу лінію» Білоруського кризового центру, який створений у Львові у 2020 році, найчастіше звертаються громадяни Білорусі, які вимушено втекли з батьківщини через політичні переслідування або не є прихильниками лукашенківського режиму. Найчастіше чоловіки просять допомогти з мобілізацією в ЗСУ, вирішити питання з розблокування банківської картки, цікавляться працевлаштуванням, а ще чимало звернень через втрачені документи. Адже білоруси жили у різних населених пунктах України.

«Сподіваюсь, що українська влада вирішить питання тих білорусів, які хочуть служити добровольцями в ЗСУ. Бо є білоруси-лукашисти і є білоруси, які масово записуються у добровольці. Тому треба допомоги їм потрапити з Білорусі в Україну. До того ж нині з білоруським паспортом в Україні не є безпечно. Бо не можна було можна потрапити в евакуаційні потяги і автобуси, проблема на блок-постах. Народжений у Білорусі і одразу ретельна перевірка.

У підсвідомості українців сформувалось негативне ставлення до білорусів

У підсвідомості українців сформувалось негативне ставлення до білорусів, бо є загроза нападу, бо з території вилітають ракети. Зараз зупинена легалізація білорусів в Україні. Через заблоковані банківські картки люди не мають засобів для існування. Почався процес розблокування карт. Тому багато тих, хто втікав від режиму Лукашенка в Україну звідси виїхали, бо жити не є безпечно і ставлення негативне. Ніхто не з’ясовує, чи правильний чи неправильний білорус. Життєву позицію не питають. Бо лише має значення ‒ білорус чи ні. Люди поставлені в жорсткі умови. Хоча з початком повномасштабної війни ті білоруси, які не підтримують Лукашенка, чітко розуміють, що поки є Кремль і російська імперія, доти білоруси не матимуть вільного вибору. Сьогодні у білорусів з’явилось вікно можливостей – допомогти українцям боротись із Росією», ‒ каже Олексій Францкевич, керівник Білоруського кризового центру у Львові.

Тому з початком повномасштабної війни Білоруський кризовий центр переформатував свою діяльність. Якщо раніше займався питаннями легалізації білорусів в Україні, пошуком для них житла, тобто допомагав білорусам, то нині білоруси, які залишились у Львові вже допомагають українцям. Займаються поселенням внутрішньо переміщених осіб, збирають допомогу для українських військових, працюють волонтерами на вокзалах, у Бучі, Ірпені, Харкові. Чимало білорусів пішли воювати у складі білоруського полку ЗСУ імені Кастуся Калиновського, в полку «Пагоня», служать у теробороні. Допомагають Україні, бо розуміють, що Росія вже поглинула Білорусь і лише подолавши спільного ворога, можуть повернутись у вільну країну.

Про те, що білоруси повинні об’єднатись довкола України і спільно боротись проти Росії мовилось під час Форуму демократичних сил, який днями відбувся у Варшаві. На ньому окреслили ті важливі завдання, які потрібно вирішувати і з цими питаннями апелюватимуть до української влади. Зокрема, необхідно вирішити питання з громадянством білоруських добровольців, їхнього соціального і медичного забезпечення. Для прикладу, якщо білоруський доброволець потрапляє у полон, то його екстрадують як білоруса в Білорусь. А там на бійця чекає смертна кара, згідно білоруських законів.

Інші проблеми, це захист майна білорусів, які проживають в Україні, чиє майно постраждало під час війни; продовження термінів дії документів, які посвідчують особу у зв’язку з неможливістю повернення на батьківщину для їхньої заміни; отримання міжнародного захисту в Україні для білорусів, яких переслідує влада Лукашенка; допомоги білоруській діаспорі в Україні під час війни.

Багато білорусів збирають допомогу для України

«На сьогодні нам невідомо, скільки білорусів було в Маріуполі, скільки там загинули, у Бучі, скількох примусово депортували в Росію. Цими питаннями ніхто не займається. Білоруси є у Львові. Їх небагато, але вони залишились. Є айтішники, які хочуть повернутись із-за кордону у Львів. Сьогодні багато білорусів, які через політичні переслідування на батьківщині виїхали в Європу, збирають гуманітарну допомогу для України», ‒ каже Олексій Францкевич, представник від Форуму демократичних сил Білорусі в Україні.

Важко назвати і точну кількість білорусів, які переховувались у Львові від режиму Лукашенка і покинули місто з початком повномасштабної війни Росії проти України.