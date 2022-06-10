Спецпосланниця США: Путін отримує від Лукашенка все, що йому треба

Білорусь дала Росії все, що їй було потрібно для повномасштабного вторгнення в Україну, заявила в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода Джулі Фішер, спецпосланниця США в Білорусі, яка залишає цю посаду.

Відповідаючи на запитання про те, чи впливає на позицію США та Заходу щодо санкцій той факт, що Лукашенко не направив білоруські війська воювати в Україну, вона сказала:

«Участь білоруських військових у бойових діях в Україні – цікаве питання, але не пріоритетне по відношенню до Білорусі. Повернуся до того, що я вже сказала: Білорусь дала Росії все, що їй потрібно. Вона дозволила використовувати свою територію для обстрілів Києва, для ударів по Західній Україні. Без такої співучасті Білорусі всі ці удари були б просто неможливими. І хоча слід зазначити, що білоруські збройні сили наразі не воюють в Україні, головне питання тут – чи отримує Володимир Путін від Олександра Лукашенка все, що хоче і що йому потрібно. Поки виглядає, що так».

На початку 2022 року посольство США в Мінську офіційно призупинило свою діяльність до подальшого повідомлення, прибравши державний прапор. Це сталося після введення американських санкцій проти Лукашенка та його оточення і відповіді дипломатичними обмеженнями для посольства США.

На тлі глибокої політичної кризи, в якій опинилася Білорусь, Джулі Фішер так і не прибула до Мінська. Тепер представництво посольства США в Білорусі працює у Вільнюсі.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, Генеральний штаб Збройних сил регулярно попереджає про дії збройних сил Білорусі на її території та загрозу ракетних та авіаційних ударів з її боку. Натомість деякі білоруси, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка, долучилися до українських військ у протистоянні російській агресії.