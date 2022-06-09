Київ і Мінськ більше не міста-побратими – Кличко

Київська міська рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко 9 червня.

«Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави», – зазначив Кличко.

Київ підписав Угоду про співробітництво з Мінськом у 1997 році.

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, Генеральний штаб Збройних сил регулярно попереджає про дії збройних сил Білорусі на її території та загрозу ракетних та авіаційних ударів з її боку. Натомість деякі білоруси, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка, долучилися до українських військ у протистоянні російській агресії.