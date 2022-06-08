До перших класів у Києві наразі зарахували 25 тисяч дітей – КМДА

До перших класів у Києві на сьогодні зараховано 25 тисяч дітей, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Понад 80 відсотків місць у перших класах уже зайнято. Першочергово ми приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи. З 2 червня розпочато прийом документів на вільні місця. Цьогоріч ми максимально спростили умови зарахування до шкіл: дозволили подачу документів в електронному вигляді, поштою або їхні скан-копії через довірену особу. Також ми подовжили і сам процес зарахування до 23 серпня. У той же час нагадуємо, що оригінал медичної довідки потрібно подати до фінальної дати зарахування», – повідомив Мондриївський.

Він нагадав, що столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн.

Ранше із 1 червня роботу в Києві відновили дитячі садки. На сьогодні, за даними КМДА, туди пішли близько 400 дітей зі 100 тисяч, які були оформлені до початку введення воєнного стану. Кількість працюючих садків поступово зростатиме, запевняє столична влада.