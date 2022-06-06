Київське метро скорочує інтервал між рухами поїздів – КМДА

Київський метрополітен скорочує інтервал руху потягів, повідомляє Київська міська державна адміністрація 6 червня.

«У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин», – йдеться в заяві.

Донедавна поїзди столичного метрополітену курсували з інтервалом близько 15 хвилин.

Крім того, міська влада анонсує відкриття других вестибюлів на станціях «Дарниця» та «Видубичі», а також зміну роботи вестибюлів на станціях «Осокорки» та «Лісова» роботу вестибюлів буде змінено.

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Водночас лишається зачиненим пересадочний вузол між центральними станціями «Хрещатик» і «Майдан Незалежності». Поїзди курсують без зупинки повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності».

КМДА нагадує, що в разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену зупиняється, підземні станції працюють як укриття.

16 травня міська влада повідомила про відновлення оплати за проїзд у столичному метро. Водночас підземні станції продовжать працювати як укриття.