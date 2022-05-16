Київське метро знову платне, але продовжить працювати як укриття

Від 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро, повідомляють у Київській міській держадміністрації.

Ціна залишилась довоєнною: 8 гривень за одну поїздку. Скористатися цим видом транспорту можна з 6 ранку до 22 вечора.

«Потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це – чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень», – так рішення столичної влади пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

При цьому столичний метрополітен продовжить працювати як укриття під час повітряних тривог. Для цього необхідно буде пройти через спеціальний пункт пропуску.

«На час повітряної тривоги, для використання підземних станцій, як укриття, необхідно здійснювати прохід через турнікети ручного контролю біля контролера. Також нагадаємо, що у разі повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсуватимуть потяги зеленої лінії через Південний міст», – пояснюють у Київськоу метрополітені.

Наразі працюють лише два із трьох пересадочних вузлів: «Золоті ворота»-«Театральна» та «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».

Повз станції «Майдан Незалежності»-«Хрещатик» (а також «Дніпро» і «Гідропарк») поїзди слідують без зупинок.

Загалом рух метро наразі здійснюється:

на «червоній» лінії : від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»;

: від станції «Академмістечко» до станції «Лісова»; на «синій» лінії : від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»;

: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»; на «зеленій» лінії: від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір».

На всіх лініях інтервал руху поїздів – 5-7 хвилин у години пік (10-15 хвилин в інший час).

Також у столиці подовжено роботу наземного громадського транспорту: від 16 травня він працюватиме з 6:00 до 22:30 і теж буде платним (8 гривень – за одну поїздку).