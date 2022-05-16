У Києві відновили платне паркування – КМДА

Із понеділка, 16 травня, в Києві відновили оплату за паркування, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Таке рішення, додають у КМДА, ухвалила Київська міська рада. Сервіс оплати знову запрацював у застосунку «Київ Цифровий».

«Як і раніше, паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю — паркування безкоштовне. За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування», – зазначає міська влада.

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При цьому інспектори не мають права штрафувати водіїв під час повітряної тривоги.

У КМДА наголошують, що на міських паркінгах не приймають готівку, офіційною оплатою є саме оплата в міському застосунку.

Раніше 16 травня міська влада повідомила про відновлення оплати за проїзд у столичному метро. Водночас підземні станції продовжать працювати як укриття.