У Києві почався прийом документів до першого класу шкіл – КМДА

Відсьогодні у Києві розпочався прийом документів до першого класу столичних шкіл, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«В умовах воєнного стану документи будуть прийматися не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів. Відсутність медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні», – сказав Поворозник.

Прийом документів триватиме до 31 травня.

«Цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно», – повідомили у КМДА.

У столичній адміністраціх кажуть: при зарахуванні до навчального закладу пріоритет надаватиметься дітям, що проживають поблизу, зареєстрованим переселенцям, дітям, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітям працівників цих закладів.

Раніше в Міносвіти повідомили, що через воєнний стан заклади середньої освіти можуть самостійно визначати дату завершення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році.