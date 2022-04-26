На Запоріжжі в окупованих районах школи завершать навчальний рік 2 травня

Шкільний навчальний рік у районах Запорізької області, територія яких опинилася у повній чи частковій окупації військами РФ, завершиться 2 травня. Відповідне рішення ухвалило керівництво Запорізької ОВА. Вивчення частини шкільного навчального матеріалу має бути перенесене на новий навчальний рік, а всі учні автоматично переведені у наступний клас.

«Наразі 207 закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно. Всі інші з 496 перебувають на вимушених канікулах до 2 травня. Після певних консультацій було ухвалене рішення у формі розпорядження голови ОВА щодо завершення навчального року у чотирьох районах Запорізької області, а саме у Бердянському, Василівському, Мелітопольському, Пологівському 2 травня 2022 року. Всі учні мають бути переведені в наступний клас, а випускники отримають свої свідоцтва про освіту 9-11 класу. Наразі практично всі громади зробили замовлення на свідоцтва про освіту», – розповіла директорка департаменту освіти та науки Запорізької ОВА Людмила Бухаріна.

В самому Запоріжжі і області навчальний рік триватиме до кінця травня і має завершитися, згідно з раніше схваленим навчальним планом.

«Що стосується Запорізької області і міста Запоріжжя, то ми маємо ситуацію, коли навчальний рік буде завершено відповідно до тієї структури, яка була визначена на початку навчального 2021-2022 року. Тобто в Запоріжжі, Запорізькому районі навчальний рік завершиться в кінці травня-на початку червня», – додала Бухаріна.

Навчальний рік у дошкільних закладах Запорізької області також має завершитися 2 травня.

22 квітня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що близько тисячі українських шкіл зруйновані через бойові дії, ще понад 450 опинилися в окупації.