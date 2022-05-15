На околицях Києва, де були бої, мінна небезпека зберігається – Жирнов

На сьогодні мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де були бої проти російських загарбників, повідомив у тижневому зведенні голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов.

«Завершується робота на Житомирському та Броварському напрямках. Продовжуються роботи з розмінування в районі Виноградар та на Вишгородському напрямку, особливо лісових масивах. На даній місцевості сапери вилучають мінно-вибухові загородження противника та вибухонебезпечні предмети. Також тривають роботи по обстеженню території на вибухонебезпечні предмети у Пущі-Водиці. КП «Київпастранс» після обстеження пошкоджених ділянок саперами розпочало роботи з відновлення колій», – повідомив Жирнов.

За його словами, навіть з часом, вже на обстеженій саперами території, можуть виявлятися вибухонебезпечні предмети.

«Працюючи на присадибних ділянках, чітко дотримуйтеся інструкцій про дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів», – звернувся Жирнов.

За даними КМДА, від початку повномасштабного російського вторгнення вилучено та знищено 985 вибухонебезпечних предметів. Обстежено та очищено понад 21 га площ.