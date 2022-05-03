Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні – МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що служба ООН із розмінування UNMAS планує розгорнути свою місію в Україні.

«Процес гуманітарного розмінування забруднених територій України та підготовки до нього не простий і потребує часу. МВС працює над пришвидшенням очищення нашої землі від мін і снарядів, якими засіяли українську землю російські військові, і над тим, щоб долучити до допомоги досвідчені міжнародні організації», – йдеться в повідомленні міністерства у телеграмі.

За повідомленням, 3 травня заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян і заступник голови ДСНС Дмитро Бондар провели зустріч із представниками Служби ООН із протимінної діяльності в Україні Саймоном Портером і Анатолієм Тимошенком.

У МВС повідомили, що зараз Служба з розмінування UNMAS у координації з іншими підрозділами ООН напрацьовує механізми в контексті надання допомоги, про яку попросила Україна. Представники Служби ООН із протимінної діяльності в Україні збирають інформацію щодо потреб на місцях, які потребують розмінування, додали у міністерстві.

Раніше сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 90 432 вибухонебезпечні предмети і 583,4 кг вибухової речовини. Згідно з повідомленням, знешкоджено, зокрема, 1964 авіаційні бомби.

Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомив, що нині Україна є однією з найбільш замінованих країн світу.