400-річну липу Петра Могили, ймовірно, вдасться зберегти – КМДА

400-річну липу Петра Могили, пошкоджену внаслідок негоди 12 травня, ймовірно, вдасться зберегти. Про це повідомляє Київська державна міська адміністрація.

«Унаслідок негоди відбувся злам скелетної гілки 400-річної липи Петра Могили, яка є пам'яткою природи. Фахівці КП УЗН Шевченківського району разом з арбористами детально обстежують дерево та визначають шляхи його порятунку. За попередньою оцінкою фахівців, липу вдасться зберегти», – йдеться у повідомленні КМДА.

За інформацією столичної влади, загалом 12 травня негода пошкодила у Києві понад 200 дерев. Найбільше постраждали Солом’янський та Святошинський райони.