Ранковий обстріл поцілив у Дарницький вагоноремонтний завод, там не було військової техніки – «УЗ»

Ранковий ракетний удар російських військ у Києві прийшовся по Дарницькому вагоноремонтному заводу, заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін 5 червня.

Він уточнив, що по підприємству, яке розташоване на лівому березі Києва, вдарили чотири ракети.

«В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б’ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємось і їдемо далі. Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно приступили до ліквідації наслідків удару», – прокоментував Камишін.

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За його словами, «Укрзалізниця» не робила публічних заяв про обстріл одразу, тому що він не призвів до перебоїв у русі пасажирських поїздів.

Водночас очільник компанії-перевізника прокоментував заяву Міністерства оборони Росії, за якою удари нібито були спрямовані на надані закордонними партнерами України танки та бронетехніку.

«Офіційно заявляю – на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції», – заявив він.

Чиновник запросив журналістів акредитуватися та відвідати завод, аби переконатися в тому, що там не зберігалася військова техніка.

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«Ми підтвердимо, що Росія вчергове збрехала. І що їх справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хочуть перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід», – констатував він.

Вранці 5 червня в Києві пролунали вибухи в Дніпровському та Дарницькому районах. За даними мера Віталія Кличка, одна людина постраждала. Згодом Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що збило одну з ракет, випущених по Києву, а також дві російські крилаті ракети, випущених по Миколаївщині.