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На головному вокзалі у Києві встановили металошукачі для перевірки пасажирів і багажу – «Укрзалізниця»

Причина рішення – посилення безпекових заходів

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про встановлення на головному залізничному вокзалі у Києві (центральний і південний) системи ретельного огляду пасажирів та багажу. Причина – посилення безпекових заходів.

«На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає 2 стаціонарні металошукачі («рамка»), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку (за необхідності)», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» поширила фото, на яких видно, як пасажири проходять перевірку через нову систему.

Деякі користувачі у мережі критично зауважують, що тепер доведеться закладати додатковий час при поїздках із урахуванням нової системи перевірки. Прихильники ж нововведення кажуть, що такий крок доречний в умовах воєнного стану.

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