У ДПСУ розповіли про дії Росії і Білорусі біля кордонів

У Держприкордонслужбі заявляють, що на кордоні з Білоруссю активізація білоруських прикордонних підрозділів не спостерігається.

Однак, як наголошує речник ДПСУ Андрій Демченко, залишається загроза завдання ракетних та авіаударів з території Білорусі.



За його словами, Росія продовжує утримувати частину своїх сил на кордонах у Чернігівській та Сумській областях для демонстрації своєї присутності та сковування дій українських підрозділів. За інформацією Генштабу, це близько трьох батальйонно-тактичних груп.

«Водночас ми не помічаємо формування ударної групи, яка б могла повторити напад на територію нашої держави. Росія не припиняє обстрілювати ці території», – наголосив речник ДПСУ.

Останнім часом фактично щоденно повідомляється про обстріли армією РФ прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. Як правило, ці обстріли здійснюються з території Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, Білорусь у рамках створення південного оперативного командування збільшує чисельність своїх збройних сил до 80 тисяч осіб.