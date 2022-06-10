Російські війська залишаються у 10 населених пунктах Білорусі – Міноборони України

У десяти населених пунктах Білорусі перебувають російські війська, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

«В близько 10 білоруських населених пунктах є російські війська. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», які також розгорнуті на території Білорусі. Це продовження загрози завдання ракетних ударів по нашій території», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За даними Мотузяника, до семи батальйонно-тактичних груп білоруської армії намагаються прикривати ділянку білорусько-українського кордону.

«Це демонстраційні дії.. В найближчій перспективі ми не бачимо створення якогось потужного угруповання. Це більше демонстраційні дії, основна мета яких – відтягнути наші сили», – каже він.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, регулярно повідомляється про загрозу ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі.