Тенісистам із Росії та Білорусі дозволять взяти участь у змаганнях US Open у Нью-Йорку

Тенісисти з Росії та Білорусі зможуть взяти участь у турнірі US Open, який відбудеться пізніше цього року в Нью-Йорку. Про це організатори змагань повідомили 14 червня.

При цьому, згідно з повідомленням, спортсмени з цих країн муситимуть виступати під нейтральним прапором.

Асоціація Сполучених Штатів із тенісу (USTA), яка є організатором US Open, заявила в своєму пресрелізі, що «раніше засудила і продовжує засуджувати неспровоковане та несправедливе вторгнення Росії до України».

USTA також висловила підтримку забороні на участь росіян та білорусів у міжнародних командних змаганнях, яку впровадила Міжнародна федерація тенісу (ITF) після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Крім того, асоціація погоджується з директивою ITF про те, щоб на заходах поза межами міжнародних командних змагань гравці з Росії та Білорусі грали під нейтральним прапором.

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«Ми визнаємо, що кожній організації довелося мати справу з унікальними обставинами, які вплинули на її рішення. Виходячи з наших власних обставин, USTA дозволить всім відповідним гравцям, незалежно від громадянства, брати участь у Відкритому чемпіонаті США 2022 року», – заявили в USTA.

Організація анонсувала низку ініціатив для посилення наявних гуманітарних зусиль для України. Вона також пообіцяла працювати з гравцями та турами як для чоловіків, так і для жінок, щоб використовувати Відкритий чемпіонат США, початок якого запланований на 29 серпня, як платформу для подальшої гуманітарної програми, відомої як Tennis Plays for Peace.

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, на які будуть допущені представники Росії і Білорусі, заявив 14 червня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

У квітні стало відомо, що російські тенісисти не будуть допущені на головний тенісний турнір світу на травʼяних кортах, Вімблдон, який відбудеться з 27 червня до 10 липня у Лондоні.