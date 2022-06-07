Міжнародні федерації тенісу і боксу все ще допускають спортсменів РФ до змагань – Гутцайт

Міжнародні спортивні федерації тенісу і боксу все ще допускають російських спортсменів до змагань. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр спорту Вадим Гутцайт.

«Ми бачимо, федерації боксу, де російських спортсменів приймають під білим прапором. Ми бачимо федерації тенісу, де ще російські спортсмени беруть участь. Але ми написали листа разом з нашими колегами. Ми це будемо відслідковувати», – наголосив Гутцайт.

Але загалом, за словами міністра, наразі «практично всі спортивні федерації» відсторонили спортсменів з Російської Федерації та Білорусі, а також скасували змагання, які були заплановані на період 2022-2025 років у РФ. При цьому сама Росія намагається оскаржити такі рішення.

«Багато спортивних федерацій з РФ подали в суд і намагаються повернутися до спортивного життя, тому що для них це дуже важливо», – зазначив український міністр.

20 квітня стало відомо, що російські тенісисти, включно з другою ракеткою світу Данилом Медведєвим, не будуть допущені на головний тенісний турнір світу на травʼяних кортах, Вімблдон.

Наразі російським та білоруським спортсменам заборонили брати участь у командних змаганнях, таких як Кубок Девіса та Кубок Біллі Джин Кінг.