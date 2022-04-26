Росію позбавлено права проведення Чемпіонату світу з хокею 2023 року

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила перенести Чемпіонат світу з Росії, який мав відбутися у травні 2023 року у Санкт-Петербурзі, повідомляє сайт організації.

«Рішення про перенесення заходу ухвалене насамперед з міркувань безпеки та добробуту всіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників», – йдеться у повідомленні.

Альтернативну країну чемпіонату буде визначено під час щорічного конгресу IIHF у Тампере (Фінляндія), який відбудеться в останній тиждень Чемпіонату світу з хокею 2022 року.

На початку березня IIHF позбавила Росію права проводити молодіжний чемпіонат світу з хокею 2023 року, який мав відбутися в Омську та Новосибірську з 26 грудня 2022 року до 5 січня 2023 року.

Наприкінці лютого цього року Міжнародна федерація футболу та Союз європейських футбольних асоціацій через вторгнення Росії в Україну усунули всі російські клуби та збірні від участі у змаганнях.

20 квітня російських та білоруських тенісистів усунули від участі у турнірі Grand Slam у Вімблдоні у 2022 році.

«В умовах невиправданої та безпрецедентної військової агресії для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди з участі російських чи білоруських гравців на чемпіонаті», – вказали на сайті змагань.

У 2021 році Міжнародна федерація хокею позбавила Мінськ права проведення Чемпіонату світу з хокею 2021 року. У заяві організації йшлося, що причиною такого рішення є неможливість гарантувати безпеку при проведенні турніру. Таке рішення ухвалили після виборів президента, протестів і репресій, що відбулися після них. У лютому 2022 року Хокейна ліга чемпіонів вирішила не запрошувати команди з Білорусі до участі у сезоні 2022/23 рр.