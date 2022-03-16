Міжнародна федерація шахів заборонила Росії та Білорусі участь у своїх змаганнях

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) заявила 16 березня, що заборонила Росії та Білорусі брати участь у своїх офіційних змаганнях «до подальшого повідомлення».

За повідомленням ФІДЕ, організація ухвалила це рішення після того, як врахувала рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету до міжнародних спортивних федерацій заборонити російським і білоруським спортсменам і посадовцям брати участь у міжнародних змаганнях через війну Росії проти України.

Читайте також: Російським і білоруським спортсменам заборонено брати участь у Паралімпіаді в Пекіні

У Федерації пояснили, що гравцям Росії та Білорусі все ж буде дозволено брати участь в індивідуальних турнірах циклу чемпіонату світу ФІДЕ, але не під своїми прапорами. Натомість вони братимуть участь під прапором ФІДЕ без позначення національності.

Наразі в світовому рейтингу з 20 найкращих шахістів троє росіян, серед 20 найкращих шахісток – шестеро росіянок.

Раніше, 27 лютого, ФІДЕ заборонила всі змагання, що проводяться під її егідою, на території Росії.