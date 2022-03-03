Російським і білоруським спортсменам заборонено брати участь у Паралімпіаді в Пекіні

Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від участі в Паралімпіаді-2022.

Ще напередодні Міжнародний паралімпійський комітет ухвалив рішення не відсторонювати російські та білоруські команди від участі в Паралімпіаді, проте ці команди мали виступати в нейтральному статусі, а їхні результати не враховувалися б у медальному заліку через події в Україні. У четвер Міжнародний паралімпійський комітет змінив рішення, оскільки низка збірних висловила небажання змагатися з росіянами та білорусами.

«З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань і безпеки всіх учасників Виконавча рада МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях», – йдеться в повідомленні на сайті МОК.

Рішення стосується майбутніх Паралімпійських зимових ігор у Пекіні 2022 року, які стартують вже завтра, 4 березня.