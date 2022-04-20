На головний тенісний турнір світу не пустять росіян

Російські тенісисти, включно з другою ракеткою світу Данилом Медведєвим, не будуть допущені на головний тенісний турнір світу на травʼяних кортах, Вімблдон, через російське вторгнення в Україну, повідомляє Reuters.

Газета The New York Times уточнює, що заборона стосуватиметься і білорусів. Водночас, за даними Sportico, щодо білоруських спортсменів рішення поки що не відоме.

Організатор Вімблдону, Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету, на початку квітня повідомив, що рішення про допуск росіян та білорусів буде оголошене до закінчення терміну подання заявок на участь у турнірі у середині травня.

Російським та білоруським спортсменам також заборонили брати участь у командних змаганнях, таких як Кубок Девіса та Кубок Біллі Джин Кінг.

Раніше британський міністр спорту Найджел Гаддлстон заявляв, що уряд підтримає рішення взагалі не допускати росіян та білорусів на турніри. У разі ж допуску на змагання на території королівства спортсменам із Росії та Білорусі доведеться письмово вказати, що вони не підтримують Володимира Путіна, владу Росії чи Білорусі і що вони не отримують від них гроші.

Відразу після початку російського вторгнення в Україну Данило Медведєв обережно висловився проти війни. «Я повністю за мир», – сказав він на пресконференції на турнірі в мексиканському Акапулько. Андрій Рубльов після виходу до фіналу турніру в Дубаї написав на обʼєктиві телекамери: "Ні війні, будь ласка».

Голова Жіночої тенісної асоціації (WTA) Стів Саймон раніше виступив проти недопуску спортсменів до змагань із політичних причин.

До першої десятки чоловічого світового рейтингу входять росіяни Данило Медведєв (друге місце) та Андрій Рубльов (восьме місце), до першої двадцятки жіночого – росіянка Анастасія Павлюченкова (15-те місце), а також білоруські Арина Соболенко (четверте місце) та Вікторія Азаренко (18-те місце).

Вімблдонський турнір відбудеться з 27 червня до 10 липня у Лондоні.