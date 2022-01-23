Теніс: до депортації Джоковича з Австралії призвело непорозуміння – директор Australian Open

Директор чемпіонату Australian Open Крейг Тайлі звинуватив у депортації тенісиста Новака Джоковича «непорозуміння» перед початком цьогорічного турніру, але заявив, що перша ракетка світу серед чоловіків має намір взяти участь у змаганнях 2023 року.

Тайлі запитали 23 січня, чи планує невакцинований гравець повернутися на турнір 2023 року, попри те, що його візу можуть скасувати на термін до трьох років.

«Очевидно, він повинен дограти сезон цього року, але він матиме такий намір», – сказав він.

Директор чемпіонату Grand slam звинуватив у депортації Джоковича «постійні зміни умов» і «непорозуміння» з федеральним урядом після того, як тенісист спершу отримав звільнення від вакцинації від головного лікаря Федерації тенісу Австралії.

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«Це було неймовірно складне середовище», — сказав Тайлі. Він додав, що Федерація тенісу Австралії неодноразово зверталася до державної влади, але розвиток ситуації з варіантом коронавірусу «омікрон» призвів до «багатьох суперечностей і складнощів із доступом до інформації».

Тайлі також спростував повідомлення про те, що Джокович має намір подати до суду на австралійську федерацію тенісу.

«Буде багато різних повідомлень, але зараз ми в становищі, коли зосереджені на проведенні змагань», – сказав він громадському мовнику ABC.

Джокович дев’ять разів вигравав Australian Open, у тому числі торік.

«Зрештою, він гравець номер один у світі і дуже любить Australian Open», – додав директор турніру.

Наприкінці минулого тижня багаторічний тренер Джоковича Маріан Вайда заявив, що ситуація вдарила по ментальному здоров’ю спортсмена.

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«Це довго йому болітиме, і йому буде важко викинути це з голови», – заявив він сайту Sport.sk, звинувативши «несправедливий політичний процес» у депортації Джоковича.

34-річний Джокович залишив Мельбурн та повернувся до Сербії після того, як Федеральний суд Австралії підтримав рішення влади скасувати його візу з міркувань суспільних інтересів, оскільки він не вакцинований від COVID-19.

Джокович намагався використати медичне звільнення, щоб обійти вимоги щодо вакцинації на Australian Open, дійсні для гравців, їхніх команд підтримки, глядачів та інших.