Усі українки вилетіли з одиночного розряду на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк у третьому колі відкритого чемпіонату Австралії завершили боротьбу на цьому турнірі.

Перша ракетка України Світоліна не знайшла протидії досвідченій білорусці, експершій ракетці світу Вікторії Азаренко – 2:6, 0:6.

Костюк провела якісний поєдинок проти восьмої сіяної в Мельбурні іспанки Паули Бадоси, але фаворитка довела свою перевагу – 2:6, 7:5, 4:6.

Світоліна і Костюк були останніми представницями України в одиночному розряді першого в сезоні турніру серії Grand Slam.