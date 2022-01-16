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Біатлон: українець Підручний посів 40 місце в гонці переслідування

Член чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний (архівне фото)

Француз Кентен Фійон Майє переміг в гонці переслідування в завершальний день змагань на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.

Друге місце посів росіянин Олександр Логінов, білорус Антон Смольський став третім. Найкращий результат у збірній України продемонстрував Антон Підручний – він прийшов на фініш з 40 результатом.

Під час стрільби на першому вогневому рубежі відбувся рідкісний для біатлону випадок: не всім спортсменам вистачило мішеней. Деякі біатлоністи були змушені чекати, поки стрільбу завершать їхні суперники.

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