Біатлон: українець Підручний посів 40 місце в гонці переслідування

Француз Кентен Фійон Майє переміг в гонці переслідування в завершальний день змагань на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.

Друге місце посів росіянин Олександр Логінов, білорус Антон Смольський став третім. Найкращий результат у збірній України продемонстрував Антон Підручний – він прийшов на фініш з 40 результатом.

Під час стрільби на першому вогневому рубежі відбувся рідкісний для біатлону випадок: не всім спортсменам вистачило мішеней. Деякі біатлоністи були змушені чекати, поки стрільбу завершать їхні суперники.