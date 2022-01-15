Біатлон: збірна України посіла шосте місце в естафеті

Чоловіча збірна України з біатлону посіла шосте місце в класичній естафеті на етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Українська команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Антона Дудченка та Богдана Цимбала на понад півтори хвилини відстала від переможців. Українські спортсмени використали шість додаткових патронів.

Перемогу в естафеті здобула збірна Росії. За нею розташувалися команди Німеччини та Білорусі.

У неділю в Рупольдингу відбудуться чоловіча та жіноча гонки переслідування.