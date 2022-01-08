Біатлон: збірна України виграла «бронзу» в одиночній змішаній естафеті

Український дует у складі Артема Тищенка і Дарʼї Блашко посів третє місце в одиночній змішаній естафеті, яка відбулася на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

Збірна України стала однією з небагатьох команд, яким за умов рвучкого вітру вдалося нормально відстрілятися і уникнути заходу на штрафне коло. Тищенко і Блашко на восьми вогневих рубежах використали 12 запасних патронів.

Перемогла в естафеті команда Росії, другим став дует із Австрії.

У неділю програму етапу в Обергофі завершать гонки переслідування.