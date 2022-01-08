Біатлон: збірна України стала 10-ю в першій змішаній естафеті сезону

Збірна України фінішувала на 10-му місці в першій змішаній естафеті сезону, яка відбулася на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі. Наступна естафета такого формату відбудеться вже на Олімпіаді в Пекіні 5 лютого.

Артем Прима, який біг на першому етапі не впорався ані зі стрільбою, використавши чотири додаткових патрони, ані зі швидкістю. Він передав естафету Дмитру Підручному 20-м. Лідер збірної України завдяки своїм швидкісним даним зміг підняти команду на 10-те місце, а жіноча половина команди (Валя Семеренко і Юлія Джима) зберегла цю позицію, хоча мала шанси і поліпшити результат.

Перемогла в естафеті команда Норвегії, другими стали білоруси, третіми – команда Франції.

Змішана естафета – третій вид програми в Обергофі. 7 січня етап стартував двома спринтами. У чоловічому в заліковій зоні фінішували Богдан Цимбал і Антон Дудченко (19-те і 26-те місце, у кожного – по одному промаху), у жіночому спринті серед чільних 40 спортсменок опинилися троє представниць України (Валя Семеренко стала 13-ю, Юлія Джима – 21-ю, Дарʼя Блашко – 31-ю).

О 15:45 у суботу розпочинається одиночна змішана естафета (Україну представляють Артем Тищенко і Дарʼя Блашко), у неділю програму етапу завершать гонки переслідування.