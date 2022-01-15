Італійський футбольний клуб оголосив про звільнення Андрія Шевченка з посади тренера

Італійський футбольний клуб «Дженоа» повідомив, що Андрій Шевченко звільнений із посади головного тренера.

«Футбольний клуб «Дженоа» повідомляє про звільнення з посади тренера Андрія Шевченка. Клуб дякує тренерові та його співробітникам за напружену роботу, яку вони виконали в останні місяці», – повідомила пресслужба клубу.

За повідомленням, технічне керівництво командою буде тимчасово покладено на Абдулая Конко, якому допомагатиме Роберто Мургіта.

Колишній тренер збірної України Шевченко очолив італійський клуб у листопаді 2021 року. Контракт підписали до кінця червня 2024 року.

На початку серпня минулого року Андрій Шевченко оголосив про завершення роботи на посаді головного тренера збірної України. Головним досягненням його на цій посаді став вихід команди до чвертьфіналу чемпіонату Європи.