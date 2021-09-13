Медведєв переміг Джоковича у фіналі US Open

Російський тенісист Даніїл Медведєв переміг у фіналі відкритого чемпіонату США з тенісу, обігравши серба Новака Джоковича у трьох сетах із рахунком 6-4, 6-4, 6-4.

Таким чином Медведєв здобув першу перемогу в турнірі серії Grand Slam і завадив Джоковичу стати першою людиною після Рода Лейвера в 1969 році, який зміг здобути всі чотири великі титули в одному сезоні.

Після матчу Джокович і Медведєв на кілька секунд обійнялися біля сітки, перш ніж Джокович сів на стілець і накрив голову й обличчя рушником, приховуючи потік емоцій.

Під час церемонії вручення трофею 34-річний Джокович привітав Медведєва, сказавши: «Якщо є хтось, хто заслуговує на титул Grand Slam зараз, то це ти».

Він також подякував фанам у Нью-Йорку за підтримку на корті.

Медведєв заявив, що вважає Джоковича «найкращим тенісистом в історії».