18-річна британка Емма Радукану перемогла в US Open

18-річна британка Емма Радукану перемогла у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open). Радукану виграла в 19-річної канадки Лейли Фернандез із рахунком 6:4, 6:3.

Таким чином, Емма Радукану стала першою тенісисткою, що потрапила до турніру Grand Slam із кваліфікації і перемогла, першою британкою за 44 роки, яка виграла титул Grand Slam, і наймолодшою чемпіонкою турнірів Grand Slam після 17-річної Марії Шарапової на Вімблдоні в 2004 році.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон привітав Радукану у твіттері.

«Який сенсаційний матч! Щирі вітання, Еммо Радукану. Ви проявили надзвичайну майстерність, витримку і сміливість, і ми всі дуже пишаємося вами», – написав він.

73-я ракетка світу Фернандез і 150-а Радукану не були сіяними на турнірі, а остання взагалі стартувала у кваліфікації.

У півфіналі Радукану здолала представницю Греції, 17-у сіяну Марію Саккарі. Загалом у трьох поєдинках кваліфікації та шести матчах основної сітки британка не програла жодного сету.

Фернандез на шляху до фіналу переграла білоруску Арину Соболенку, а у чвертьфіналі – українку Еліну Світоліну.