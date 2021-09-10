US Open: дві тінейджерки поборються за головний трофей турніру

За головний трофей Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) поборються дві тінейджерки – 18-річна британка Емма Радукану та 19-річна канадка Лейла Фернандез.

Востаннє тінейджерки зустрічалися у фіналі US Open у 1999 році. Тоді 17-річна Серена Вільямс обіграла 18-річну Мартіну Гінґіс.

73-тя ракетка світу Фернандез та 150-та Радукану не були сіяними на турнірі, а остання взагалі стартувала у кваліфікації.

У півфіналі Радукану здолала представницю Греції, 17-ту сіяну Марію Саккарі. Загалом у трьох поєдинках кваліфікації та шести матчах основної сітки британка не програла жодного сету. Радукану також стала першою кваліфаєркою в історії, яка дійшла то фіналу турніру серії Grand Slam, і першою британкою у фіналі турнірів серії за 44 роки.

Фернандез на шляху до фіналу переграла білоруску Арину Соболенку, а у чвертьфіналі – українку Еліну Світоліну.

Фіналісти у чоловічій сітці визначаться сьогодні.