Теніс: Джоковичу залишилося дві перемоги до історичного досягнення

Перша ракетка світу Новак Джокович має здобути ще дві перемоги на відкритому чемпіонаті США з тенісу, щоб уперше за останні понад 50 років здобути Великий шлем (Grand Slam), тобто виграти в одному календарному році всі чотири головні турніри сезону.

У чвертьфіналі змагання, яке триває у Нью-Йорку, сербський тенісист здолав опір італійця Маттео Береттіні. Береттіні взяв перший сет (7:5), але надалі фаворит домінував (6:2, 6:2, 6:3).

У півфіналі Джоковичу протистоятиме німецький тенісист Олександр Звєрєв, який у трьох сетах здолав опір представника Південної Африки Ллойда Гарріса (7:6, 6:3, 6:4). Наприкінці липня у півфіналі Олімпіади Джокович поступився Звєрєву.

Якщо 34-річному Джоковичу вдасться перемогти на відкритому чемпіонаті США, він стане першою людиною після Рода Лейвера в 1969 році, який зміг здобути всі чотири великі титули в одному сезоні.