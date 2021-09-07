Теніс: Джоковичу треба здобути три перемоги для історичного досягнення

Перша ракетка світу Новак Джокович має здобути ще три перемоги на відкритому чемпіонаті США з тенісу, щоб уперше за останні понад 50 років здобути Великий шлем (Grand Slam), тобто виграти в одному календарному році всі чотири головні турніри сезону.

У четвертому колі змагання, яке триває у Нью-Йорку, сербський тенісист зустрів несподіваний опір від 99-ї ракетки світу, 20-річного американця Дженсона Бруксбі. Молодий опонент упевнено взяв перший сет (6:1), але надалі фаворит домінував (6:3, 6:2, 6:2).

У чвертьфіналі 8 вересня Джоковичу протистоятиме шостий сіяний на турнірі італієць Маттео Берреттіні. У липні у фіналі Вімблдону Джокович виграв у цього суперника в чотирьох сетах.

Якщо 34-річному Джоковичу вдасться перемогти на відкритому чемпіонаті США, він стане першою людиною після Рода Лейвера в 1969 році, який зміг здобути всі чотири великі титули в одному сезоні.