Теніс: Джокович залишає Олімпіаду без нагород через травму плеча

Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович залишає Олімпійські ігри в Токіо без медалі. Серб знявся з поєдинку за бронзову нагороду у змішаних парах.

Раніше сьогодні він програв іншу «бронзу» іспанцю Пабло Каррено Бусті. Це була третя поразка серба за два дні.

До цього Джокович програв німцю Александру Зверєву у півфіналі, таким чином втративши шанс на Golden Slam. Також він разом із партнеркою Ніною Стоянович поступилися у змішаному півфіналі 30 липня.

Бронзова медаль у змаганнях змішаних пар дісталася австралійцям Ешлі Барті та Джону Пірсу.

Golden Slam – перемога на олімпійському турнірі та чотирьох турнірах Grand Slam протягом року. Цього року Джокович святкував перемогу на трьох з них – Australian Open, Roland Garros та Wimbledon. Ще один турнір серії, US Open, має відбутися восени.