Теніс: на US Open розпочинається історичний фінал. Джокович може здобути Grand Slam

На відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів із тенісу після 23:00 за Києвом розпочинається фінал у чоловічому одиночному розряді, в якому зустрічаються перша ракетка світу серб Новак Джокович і його російський суперник Данило Медведєв.

У півфіналі Джокович у важкому п’ятисетовому поєдинку здолав опір представника Німеччини Олександра Звєрєва. Півтора місяця тому саме Звєрєв не дав сербу виграти олімпійський турнір у Токіо, зупинивши його у півфіналі.

Медведєву вихід до фіналу дався значно легше – він переміг у трьох партіях молодого канадця Фелікса Оже-Альяссіма.

Якщо 34-річному Джоковичу вдасться перемогти на відкритому чемпіонаті США, він стане першою людиною після Рода Лейвера в 1969 році, який зміг здобути всі чотири великі титули в одному сезоні.