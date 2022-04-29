У Росії забрали право проведення Універсіади 2023 року через війну проти України

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) ухвалила рішення перенести літню Універсіаду 2023 року з російського Єкатеринбурга, а також призупинила участь Росії та Білорусі у своїх заходах, повідомляє сайт федерації.

Таким чином, російські та білоруські спортсмени пропустять Універсіаду у Ченду в Китаї, яка проходитиме упродовж 26 червня – 7 липня.

Універсіада в Єкатеринбурзі мала пройти в серпні 2023 року. Куди саме її перенесуть, наразі не повідомляється.

Після початку війни в Україні багато міжнародних організацій усунули російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях.