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Ліга націй УЄФА: Україна перемогла Вірменію в груповому етапі

Українські вболівальники демонструють гігантський банер із зображенням президента Росії Володимира Путіна усередині презервативу та написом «Стоп війні!» під час матчу Ліги націй УЄФА між Україною і Вірменією. Лодзь, Польща, 11 червня 2022 року

Збірна України з футболу перемогла Вірменію в другому матчі групового етапу Ліги націй УЄФА. Гра відбулася на стадіоні в польському Лодзі 11 червня.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь України. Голи забили Руслан Малиновський, Олександр Караваєв і Віталій Миколенко.

Відтак Україна з 6 очками виходить на перше місце в 1-й групі ліги B.

Українська збірна перед матчем із Вірменією
Українська збірна перед матчем із Вірменією

8 червня збірна України з футболу в першому матчі Ліги націй УЄФА у Дубліні обіграла збірну Ірландії з рахунком 1:0.

Наступна зустріч з Ірландією в четвертому турі запланована на 14 червня.

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