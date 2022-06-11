Ліга націй УЄФА: Україна перемогла Вірменію в груповому етапі

Збірна України з футболу перемогла Вірменію в другому матчі групового етапу Ліги націй УЄФА. Гра відбулася на стадіоні в польському Лодзі 11 червня.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь України. Голи забили Руслан Малиновський, Олександр Караваєв і Віталій Миколенко.

Відтак Україна з 6 очками виходить на перше місце в 1-й групі ліги B.

8 червня збірна України з футболу в першому матчі Ліги націй УЄФА у Дубліні обіграла збірну Ірландії з рахунком 1:0.

Наступна зустріч з Ірландією в четвертому турі запланована на 14 червня.