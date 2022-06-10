Кабмін створив організаційний комітет для проведення «Євробачення-2023»

Кабінет міністрів створив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення», повідомив уряд 10 червня.

Комітет очолять прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Офісу президента Андрій Єрмак, їхнім заступником стане міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як пояснюють в уряді, організаційний комітет координуватиме дії органів виконавчої влади та інших державних органів і організацій під час підготовки та виконання заходів щодо проведення «Євробачення».

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Ткаченко висловив думку, що європейці, які проголосували за представників України на конкурсі – гурт Kalush Orchestra – тим самим продемонстрували підтримку України.

«Завдяки гурту Kalush Orchestra ми отримали нагоду вимагати миру українцям. Ми будемо організовувати «Євробачення» в умовах воєнного стану, тому потрібно дуже швидко розпочати роботу. Адже маємо провести пісенний конкурс на належному рівні», – йдеться в коментарі міністра культури.

Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania.