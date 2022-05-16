Україна не відмовиться проводити «Євробаченя-2023» в себе – Ткаченко

Україна проводитиме «Євробачення» наступного року на своїй території – про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону 16 травня.

Він вказав на те, що Україна двічі проводила «Євробачення», і місце проведення завжди було предметом для дискусії. При цьому конкурс обидва рази відбувався в Києві.

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«Я думаю, що не оминути нам її (дискусії – ред.) і зараз. Але я думаю, що важливо зосередитися на тому, що по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось вже починає говорити «а давайте шукати запасні майданчики» – ні, це 100%. Де саме – у відбудованому Маріуполі чи в іншому місті, думаю, колеги будуть радитися, тому що суспільство в нас толерантне», – припустив Ткаченко.

Міністр зазначив, що в Італії міста змагалися за право проводити «Євробачення» 2022 року. Зрештою конкурс відбувся в Турині на північному заході країни.

«Я думаю, що це питання найближчим часом також будемо обговорювати», – додав він.

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Після перемоги України на «Євробаченні» деякі коментатори в соцмережах припускали, що конкурс наступного року буде доцільно провести за межами країни через бойові дії. Зокрема, співачка, колишня членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександра Кольцова запропонувала провести змагання в сусідній Польщі.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Згідно з правилами пісенного конкурсу, наступне «Євробачення» має пройти в Україні.