«Поставити полякам та литовцям 0 – це дуже соромно» – Ткаченко про оцінки журі на «Євробаченні»

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав такою, що викликає сором, ситуацію із оцінюванням з боку українського журі конкурсантів з Литви та Польщі у нуль балів за виступи на пісенному конкурсі «Євробачення».

«Хочу звернутись до наших найближчих друзів у Європі та висловити свою особисту позицію щодо оцінки, яку журі від України надали Польщі та Литві. Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне ставлення до вас, до наших найближчих друзів у Європі. Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 – це дуже соромно. Народ України вам поставив 12. Ваша підтримка України є неоціненною. Наша вдячність та прихильність до вас є такою ж. І хоча конкурс не є політичним, то це і не політика – це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах. І спадіваюсь, що це все на довгі довгі роки», – написав Ткаченко у фейсбуці.

У свою чергу, голова національного журі від України Вадим Лисиця назвав «чесною» і «прозорою» оцінку для представника Польщі співака Ochman у нуль балів. Під час онлайн-брифінгу для журналістів він сказав, що нічого змінювати «не буде і не може».

Водночас додав: «Всю любов, яка спрямована нами і мною також до Польщі і польського народу за його величезну допомогу, військову допомогу, гуманітарну допомогу для наших біженців, фінансову допомогу, уся ця любов була спрямована і виразилась у 12 балах від глядачів».

Поряд із радістю за український гурт Kalush Orchestra, який переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року, українці у мережі почали висловлювати обурення, що під час голосування за переможця журі від України не дало жодного балу особливо дружнім до України в умовах її боротьби проти російського агресора країнам Литві та Польщі. Передусім користувачі у мережі критикують за оцінювання щодо Польщі, яка прийняла найбільше українських біженців. Глядацька ж оцінка українців була найвищою – 12 балів.