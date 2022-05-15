Допомога військовим на «Азовсталі» «важливіша, ніж дискваліфікація» – соліст Kalush Orchestra

Соліст гурту Kalush Orchestra, який здобув для України перемогу на «Євробаченні-2022», Олег Псюк прокоментував ризик бути дискваліфікованим за заяву на підтримку українських військових у Маріуполі.

Під час пресконференції після конкурсу один із журналістів запитав, чи не боялися музиканти дискваліфікації за свою заяву, якби її розцінили як політичну.

«Люди, які задаються цим питанням, не розуміють, наскільки велика біда у нашій країні і як це важливо. Це для мене точно важливіше, ніж дискваліфікація. Я готовий точно (до дискваліфікації – ред.), але такий шанс я б собі не пробачив втратити. Я дуже сподіваюся, що хоча б одна людина з 200 мільйонів, яка це побачила, взяла до уваги і це, можливо, чимось нам допоможе», – сказав Псюк.

Читайте також: «Укрзалізниця» на рік перейменує поїзд «Київ – Івано-Франківськ» на честь матері соліста Kalush Orchestra

Коментуючи свій заклик допомогти захисникам заводу «Азовсталь», він пояснив, що йдеться про інформаційний розголос, аби залучити третю країну для евакуації українських військ.

«Хто не знає – це блокада, понад 1000 людей оточили з усіх боків і вони ніяк не можуть вийти. Тому ми просимо втрутитися якусь третю країну, щоб дати їм вихід. Як допомогти – це інформаційно. Говорити всім, писати про це. Тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, це точно, думаю, нам допоможе. Стукати до влади вашої країни. Коротше, допомоги може бути багато, тому просимо всіх звернути увагу на це, це дуже важливо», – попросив соліст гурту.

Kalush Orchestra перемогли на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».

Читайте також: Євробачення: заява Kalush Orchestra про «Азовсталь» зі сцени «гуманітарна, а не політична» – EBU

Після цього глядачі конкурсу припускали в соцмережах, що гурт можуть дискваліфікувати, адже політичні заяви в рамках конкурсу заборонені. Однак організатор змагання – Європейська мовна спілка – розцінив висловлювання на підтримку України у війні проти Росії як гуманітарні, а не політичні.

Окрім українського гурту, зокрема, підтримку Україні зі сцени також озвучили представниці Ісландії з гурту Systur, які мали українські прапорці на своїх інструментах. Після свого виступу вони закликали до миру в Україні і додали: «Ми любимо вас». А представник Німеччини Малік Гарріс виступав із гітарою з українським прапором та текстом Stand With Ukraine («підтримую Україну»).