Туреччина готова провести морську евакуацію військових з «Азовсталі», але згоди на це ще не отримала

Туреччина готова провести морську евакуацію поранених українських військових з «Азовсталі», але ще не отримала на це згоди.

Як повідомив в інтерв’ю Reuters речник турецького президента Ібрагім Калин, він особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським у Києві два тижні тому, вона залишається «на столі», хоча Москва на неї не погодилася.

За його словами, згідно з цим планом, евакуйовані з «Азовсталі» будуть доставлені по суші до порту Бердянськ, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула.



«Якщо це можна зробити таким чином, ми раді це зробити. Ми готові. Насправді наш корабель готовий відправитися і доставити поранених військових та цивільних осіб до Туреччини», – сказав Калин.



Він зазначив, що евакуація флоту з Бердянська є однією з низки пропозицій щодо припинення вогню та проведення евакуації.



«Це може статися, так. Я вірю, що це може статися, – сказав Калин. – Човен все ще в Стамбулі. Він готовий до відправки, але ми чекаємо остаточного дозволу російської та української сторони».

Як повідомляв проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що турецька влада пропонувала міністрові оборони РФ Сергієві Шойгу евакуювати українських військових з «Азовсталі» через порт у Бердянську, до кінця війни військові мали перебувати в Туреччині. Але Шойгу, за словами Джемілєва, відмовився від такої пропозиції. Коментарів російської сторони з цього приводу немає.

Нині, за словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, тривають «дуже складні переговори» щодо евакуації військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.