Євробачення: заява Kalush Orchestra про «Азовсталь» зі сцени «гуманітарна, а не політична» – EBU

Представників України на «Євробаченні» гурт Kalush Orchestra не дискваліфікували за заяву про «Азовсталь», тому що їхня заява не носить політичний характер – про це представник Європейської мовної спілки (EBU) повідомив німецькому агентству dpa.

«Ми розуміємо глибокі почуття щодо України в цей момент і віримо, що коментарі Kalush Orchestra та інших виконавців на підтримку українського народу є за своєю природою радше гуманітарними, аніж політичними», – сказав речник EBU на запит журналістів.

Kalush Orchestra перемогли на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року 14 травня. Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».

Після цього глядачі конкурсу припускали в соцмережах, що гурт можуть дискваліфікувати, адже політичні заяви в рамках конкурсу заборонені.

Окрім українського гурту, зокрема, підтримку Україні зі сцени також озвучили представниці Ісландії з гурту Systur, які мали українські прапорці на своїх інструментах. Після свого виступу вони закликали до миру в Україні і додали: «Ми любимо вас». А представник Німеччини Малік Гарріс виступав із гітарою з українським прапором та текстом Stand With Ukraine («підтримую Україну»).