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Євробачення: заява Kalush Orchestra про «Азовсталь» зі сцени «гуманітарна, а не політична» – EBU

Гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення–2022». Турин, Італія, 14 травня 2022 року

Представників України на «Євробаченні» гурт Kalush Orchestra не дискваліфікували за заяву про «Азовсталь», тому що їхня заява не носить політичний характер – про це представник Європейської мовної спілки (EBU) повідомив німецькому агентству dpa.

«Ми розуміємо глибокі почуття щодо України в цей момент і віримо, що коментарі Kalush Orchestra та інших виконавців на підтримку українського народу є за своєю природою радше гуманітарними, аніж політичними», – сказав речник EBU на запит журналістів.

Kalush Orchestra перемогли на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року 14 травня. Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».

Після цього глядачі конкурсу припускали в соцмережах, що гурт можуть дискваліфікувати, адже політичні заяви в рамках конкурсу заборонені.

Окрім українського гурту, зокрема, підтримку Україні зі сцени також озвучили представниці Ісландії з гурту Systur, які мали українські прапорці на своїх інструментах. Після свого виступу вони закликали до миру в Україні і додали: «Ми любимо вас». А представник Німеччини Малік Гарріс виступав із гітарою з українським прапором та текстом Stand With Ukraine («підтримую Україну»).

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