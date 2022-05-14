Гурт Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» закликав світ підтримати Маріуполь та «Азовсталь»

Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» цього року, в італійському Турині закликав світ підтримати Маріуполь та «Азовсталь».

«Save Mariupol, save Azovstal now», – закликав засновник і фронтмен гурту Олег Псюк зі сцени під час пісенного конкурсу «Євробачення».

Нині, за словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, тривають «дуже складні переговори» щодо евакуації військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.